Erfolgsprojekt wird fortgesetzt

Das St. Ulricher Erfolgsmodell „Nuarach Mobil“ wird ab jetzt mit neuem Auto fortgesetzt. 20 ehrenamtliche Fahrer absolvieren rund 60 Fahrten im Monat.



St. Ulrich | Seit September 2023 sorgt das „Nuarach Mobil“ (kurz NuMo) dafür, dass St. Ulricher mit Mobilitätseinschränkungen günstig und unkompliziert Termine wahrnehmen und Besorgungen erledigen können. Die aktuell 20 ehrenamtlichen Fahrer sind sowohl in St. Ulrich und dem Pillerseetal, als auch auf Strecken bis nach Lofer und Kitzbühel unterwegs – und das zum Preis von drei bis maximal zehn Euro für Hin- und Rückfahrt. Knapp ein Jahr nach dem Projektstart hat die Gemeindeführung nun Bilanz gezogen und aufgrund der anhaltend großen Nachfrage beschlossen, das bisher genutzte Mietauto gegen ein eigenes „Nuarach Mobil“ auszutauschen.



Sozialtaxi und Verleih von Klimaticket

„Die Umsetzung der Initiative hat von der ersten Idee vor über einem Jahr bis zur jetzigen Anschaffung des neuen Autos perfekt funktioniert. Dafür möchte ich dem Gemeinderat und allen voran den vielen NuMo-Fahrern unter Koordinator Rudi Mitterer danken. Nur durch ihr Engagement ist ein Sozialprojekt wie dieses überhaupt möglich“, erklärt Christoph Pirnbacher, Obmann des Mobilitätsausschusses der Gemeinde St. Ulrich.



Mit dem neu angeschafften Auto soll das Angebot nun weiter attraktiviert und die Zahl der Fahrten – aktuell etwa 60 pro Monat – noch gesteigert werden. Genutzt wird das Sozialtaxi vor allem für Fahrten zu medizinischen Behandlungen oder Besorgungen des täglichen Bedarfs, am häufigsten werden das Bezirkskrankenhaus in St. Johann und das Sozialzentrum in Fieberbrunn angefahren. Auch St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer sieht in „Nuarach Mobil“ ein Erfolgsmodell: „Es ist nicht nur das Bringen von A nach B, sondern auch die soziale Komponente von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, die zählt und das Projekt so erfolgreichen machen. Er appelliert an alle St. Ulricher – auch an die Jugend – das Angebot zu nutzen: Das NuMo ist an Wochentagen zwischen 8 und 17 Uhr unterwegs, Anmeldungen für Fahrten sind unter Tel. 0664/88531437 möglich.



Ebenfalls auf Initiative des Mobilitätsausschusses bietet die Gemeinde St. Ulrich seit Anfang Oktober den Verleih von zwei Klimatickets für alle Öffis in Tirol an. Diese können vorab beim Gemeindeamt für maximal zwei Tage reserviert werden. KA

Bild: Ein Jahr nach dem Start des „Nuarach Mobil“ dürfen sich die ehrenamtlichen Fahrer über die Anschaffung eines neuen Autos freuen; die Gemeindeführung sieht im „NuMo“ ein Erfolgsmodell. Foto: Gemeinde St. Ulrich/Pirnbacher