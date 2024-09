Erfolgreicher Start für „Refill“

Müll vermeiden, Menschen zusammenbringen und dabei gleichzeitig das Bewusstsein für die wichtige Ressource Trinkwasser heben – alle diese Aspekte vereinen sich im Projekt „Refill“, das, wie berichtet, vor Kurzem in Kitzbühel angelaufen ist.



Kitzbühel | Mit dem Projekt Trinkwasser „Refill“ werden in Kitzbühel Möglichkeiten geschaffen, in Geschäften, Einrichtungen oder in Unternehmen die mitgebrachte Trinkwasserflasche kostenfrei mit Leitungswasser aufzufüllen. Die Lokalitäten kennzeichnen an der Türe mit dem Aufkleber „Trinkwasser Refill“ die Möglichkeit zum Wiederbefüllen der Wasserflasche. Im Auftrag der Stadt Kitzbühel mit Unterstützung der Firma Frauenschuh und der Sparkasse Kitzbühel sowie den Bergbahnen Kitzbühel und Kitzbühel Tourismus wird mit dem Projekt auf die gute Verfügbarkeit von Wasser und auf die ausgezeichnete Qualität aufmerksam gemacht und Gäste sowie Einheimische animiert, erstklassiges Leitungswasser zu trinken.



30 Betriebe sind schon an Bord

Bis jetzt sind schon 30 Betriebe in und um das Kitzbüheler Stadtl an Bord, wie eine der Initiatorinnen von Refill, Petra Eder-Kühr, berichtet. Sie lassen sich für Einheimische und Gäste leicht anhand des Refill-Aufklebers in Form eines Wassertropfens ausmachen. So kommt man niederschwellig zum erfrischenden Schluck kühles Nass, ohne dass man wieder eine Ein-Weg-Flasche kaufen muss.

Trinkwasser Refill hat im Mai 2024 in der Region Wilder Kaiser gestartet. In den Orten Going, Ellmau, Scheffau und Söll können in über 30 Geschäften und Einrichtungen Trinkwasserflaschen nachgefüllt werden. Auch in der Gamsstadt läuft es schon gut an. „Es ist toll, wie viele Rückmeldungen wir bekommen. Viele sprechen uns nicht zuletzt aufgrund der Refill-Sticker auf das Thema an“, unterstreicht Eder-Kühr.



Unternehmen, die gerne mitmachen wollen, sind natürlich herzlich willkommen – die Teilnahme ist für die Betriebe kostenlos. Die Sticker sind über das Team von Greenfluencing erhältlich. Kontakt: petra@greenfluencing.at bzw. Tel. 0650 430 3686 oder caro@greenfluencing.at, Tel. 0664 8515 822. Mit einer guten Idee lässt sich etwas bewegen. Das zeigt sich auch und vor allem bei Initiativen wie „Refill“, die sehr niederschwellig die Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren und dabei einen Mehrwert für Einheimische und Gäste schaffen.



Müll vermeiden, Bewusstsein schaffen

„Müll zu vermeiden ist eines unserer größten Anliegen bei der Plattform Greenfluencing. Mit Projekten wie Refill wollen wir das Bewusstsein schärfen für das Privileg, dass uns gutes Wasser zur Verfügung steht. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass Refill in Kitzbühel ein verbindendes Projekt ist, das schon viele Partner zusammen gebracht hat“, ergänzt Petra Eder-Kühr. KA

Bild: Durch das Projekt Refill wird Müll zu vermieden und gleichzeitig das Bewusstsein für Trinkwasser gehoben. Fotos: Greenfluencing Kitzbühel/Pexels-Pixabay