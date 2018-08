Erfolgreiche Bergläufer

Ihre erfolgreiche Saison krönten die Aktiven vom Laufclub Niederwies/Kössen mit zwei Medaillen bei den Österr. Meisterschaften im Berglauf.



Kössen, Kirchdorf | Auf der 11,5-km-Distanz hatte die Elite beim Int. Schlickerlauf in Telfes im Stubaital 1.100 Höhenmeter zu überwinden. Dabei musste sich der Kirchdorfer Martin Bichler in der Klasse M55 nur dem mehrfachen Berg­lauf-Europa- und Weltmeister Helmut Schmuck geschlagen geben und sicherte sich die Silbermedaille. Eine starke Leistung zeigte auch Birgit Baumgartner, die das Rennen in der Altersklasse W45 an der sechsten Stelle beendete.



Über die 7 km-Distanz (von der Mittelstation bis zum Kreuzjoch) spielte LC-Obmann Thomas Nothegger seine ganze Routine aus und kam im M60-Bewerb auf den fünften Gesamtrang. Von Beginn an in der Spitzengruppe lief die starke Nachwuchsläuferin Hannah Sieberer. Als Lohn für ihre Anstrengungen eroberte die junge Kössnerin die Bronzemedaille in der Altersklasse WU18. gs

Bild: Hannah Sieberer gewann Bronze im U18-Bewerb. Foto: privat