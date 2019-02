Erfolgreiche Auftaktsaison

Die Spielgemeinschaft der St. Johanner Eisbären und der Nuarach Bulls konnte ihre erste Saison in der Landesliga erfolgreich abschließen und landete auf dem achten Platz.



St. Johann | Unter der Betreuung von Chefcoach Roland Holzer und Trainer Vlado Dolnik gingen 20 Burschen und Mädels im Alter von zehn bis zwölf Jahren in die Meisterschaft. Es wurden 16 Meisterschaftsspiele bestritten. Dabei wurden, entgegen den ursprünglichen Erwartungen, zwei Siege und ein Unentschieden errungen.



„Wir sind mit unserer Entscheidung, heuer in den Meisterschaftsbetrieb einzusteigen, sehr zufrieden und wollen auch in der Saison 2019/20 mit möglicherweise zwei Mannschaften wieder dabei sein und uns kontinuierlich verbessern, um in ein bis zwei Jahren das Play-Off der besten vier Mannschaften zu erreichen“, meint dazu St. Johanns Sportlicher Leiter Martin Huber: „Mit dem gezeigten Einsatz und Teamgeist ist dieses Ziel auch zu erreichen.“ Die Siege wurden gegen die Altersgenossen aus Imst erzielt, das Unentschieden gegen den EC Zirl. Zwei Spiele fanden in St. Ulrich statt, in beiden Spielen blieb das Team unbesiegt. Weitere News auf der Eisbären-Homepage unter www.eisbaeren.tirol. Foto: Holzer