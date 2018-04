Erfolge mit der Luftpistole

Die St. Johanner Sportschützen waren bei den Österreichsichen Staatsmeisterschaften mit der Luftpistole erfolgreich.



Hollabrunn | In Niederösterreich wurden kürzlich die Österreichischen Staatsmeisterschaften mit der Luftpistole ausgetragen. Mit am Start waren auch die Sportschützen aus St. Johann. In der Wertung LP5 eroberten die „Seini Hoansa“ mit der Mannschaft Tirol den dritten Platz. Die Tiroler Mannschaft bestehend aus Ehrenoberschützenmeister Sepp Ritter aus St. Johann, Johann Achrainer aus Kirchbichl und Anton Unterdorfer aus Waidring klassierte sich hinter Wien und Niederösterreich auf dem dritten Rang, somit eine Bronzemedaille für Tirol. Dies war ein würdiger Abschluss der Luftpistolen-Saison.



Weiter geht es gleich in Bärnstetten mit der Saison für Feuerpistole Kleinkaliber und Großkaliber.

Bild: Die Bronzemedaillengewinner Anton Unterdorfer, Johann Achrainer und Sepp Ritter (v.l.). Foto: Unterdorfer