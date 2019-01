Erfolge in der Ski-Orientierung

Sechs Wettkämpfe an drei Wochenenden absolvierten die SKi-Orientierungsläufer der Naturfreunde Kitzbühel.

Kitzbühel | Beim ersten Austriacuplauf in Berchtesgaden siegte Andrä Hölzl in der H18-20. Einen zweiten Platz erliefen Leo Hölzl in der H14, David Hechl in der H Elite und Georg Hechl in der H65. Dritte Plätze erreichten Isabel Hechl (D Elite) und Lea Foidl (D14). Bernhard Prokopetz rundete das gute Ergebnis mit einem vierten Platz in der H35 ab.



In den schwierigen Wäldern und Wiesen um Pertisau fanden bei zum Teil heftigem Schneefall die Tiroler und Österreichischen Meisterschaften (lang) statt. Die Naturfreunde Kitzbühel konnten drei Tiroler Meistertitel durch Isabel, David und Georg Hechl feiern. Tiroler Vizemeister wurden Lea Foidl und Andrä Hölzl. Leo Hölzl erlief den dritten Platz.



Bei den gleichzeitig ausgetragenen Österr. Staatsmeisterschaften in der Eliteklasse erreichten Hechl David und Hölzl Andrä die Plätze drei und vier, Hechl Isabel wurde Vierte bei den Damen. Bei den Österr. Meisterschaften in den Altersklassen wurden Lea Foidl (D14) und Georg Hechl (H65) Österr. Vizemeister. Leo Hölzl mit dem dritten und Elena Foidl mit dem vierten Platz liefen ein beherztes Rennen. Bei den Austriacupläufen gab es zwei Siege durch Lea Foidl und Andrä Hölzl.



Im weitverzweigten Loipennetz und zahlreichen Zusatzspuren mit dem Skidoo fanden drei sehr schöne Wettkämpfe im Langlaufmekka Ramsau statt. Bei den Österr. Sprintmeisterschaften freuten sich Andrä Hölzl (H18-20) und Georg Hechl (H65) über den Meistertitel. Isabel Hechl (D Elite) und Lukas Hanser (H18-20) erkämpften sich Platz drei.



Bei der Österr. Meisterschaft Mittel wurden Andrä Hölzl und Georg Hechl Vizemeister. Hier wurde Lukas Hanser Dritter, Isabel Hechl erreichte Platz vier.



Mit diesen konstant guten Ergebnissen wurde Andrä Hölzl Austriacup-Gesamtsieger, Georg Hechl erreichte Platz zwei und Isabel Hechl Platz drei.

Bild: Lukas Hanser, Andrä Hölzl sowie Georg und Isabel Hechl waren sehr erfolgreich unterwegs. Foto: Naturfreunde