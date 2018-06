Erfolge in der Orientierung

Beim Bundesfinale im Orientierungslauf konnte die NMS zwei Mal den vierten Platz erreichen.



Wien | Die Bundesmeisterschaft der Schulen im Orientierungslauf fand heuer in Wien statt. Die besten Mannschaften aus allen Bundesländern kämpften um den Titel. Mit dabei die Mädchenmannschaft der NMS Hopfgarten, die als Landessiegerinnen für den Bewerb qualifiziert waren.



Bei dem anspruchsvollen Finale konnten die Hopfgartner Mädchen überzeugen und sich den vierten Platz sichern. Am zweiten Tag wurde der Orientierungslauf in der Sprintdistanz ausgetragen. Auch hier konnten sich die Vertreterinnen der NMS Hopfgarten an der vierten Stelle einreihen.



In der Bundesländerwertung erkämpfte sich Tirol (NMS Hopfgarten, NMS Kitzbühel, BG Imst, BHAK Imst) den zweiten Platz hinter der Steiermark.

Bild: Die Staffel der NMS Hopfgarten mit Gregor Bayr. Foto: NMS Hopfgarten