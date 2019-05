Erfolge im Nachwuchscup

Die Kirchberger Judokas konnten sich im Salzburger Nachwuchscup behaupten und gute Ergebnisse erzielen.



Kirchberg | Bei der dritten Runde des Salzburger Nachwuchscups am 28. April konnte Patrick Prethaler in der Altersklasse U10 bis 22 kg durch einen Ipponsieg nicht nur in die dritte Runde, sondern auch wegen der ausgezeichneten Ergebnisse in den ersten beiden Runden den Gesamt Cup Sieg für sich verbuchen. Ähnlich ging es in der selben Alterklasse bis 28 kg Carolina Krahé. Sie sicherte sich neben dem zweiten Platz in der dritten Runde ebenso den Gesamt Cup Sieg. In der Altersklasse U12 schaffte es Pullo Watson in der Klasse bis 42 kg durch den vierten Platz in der letzten Runde, sich Rang drei in der Gesamtwertung zu erkämpfen. Obwohl er in der dritten Runde des Salzburger Nachwuchscups nicht mehr am Start war, konnte sich Jimmy-Alexandro Kress in der Klasse U12 bis 24 kg in der Gesamtwertung den dritten Platz sichern und in der Altersklasse U12 bis 42 kg musste sich Tim Herbert in der starken Gruppe, trotz tollem Einsatz, leider geschlagen geben und erreichte den siebten Platz.

Bild: Carolina Krahé, Tim Herbert, Patrick Prethaler, Pullo Watson und Jimmy-Ale­xandro Kress (v.l.). Foto: JC Kirchberg