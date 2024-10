Erfolg beim Bundeslehrlingsbewerb

Das Gastgeberland Tirol holte kürzlich drei Stockerlplätze beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker, Glaser und Spengler.



St. Johann, Innsbruck | Mit Philipp Schenk von der Schenk GmbH war auch ein Lokalmatador aus St. Johann erfolgreich. Die 33 besten Dachdecker-, Glaser- und Spenglerlehrlinge aus ganz Österreich, darunter fünf weibliche Teilnehmerinnen, kämpften im Rahmen der Innsbrucker Herbstmesse um den Sieg beim Bundeslehrlingswettbewerb. Gold in den Disziplinen ging nach Oberösterreich, in die Steiermark und nach Vorarlberg.



Bei den Dachdeckern feierte Oberösterreich einen Doppelsieg – Paul Keplinger gewann vor Alexander Gangl. Den dritten Platz holte Sebastian Gamsjäger von der Florian Metzinger GmbH nach Niederösterreich. Bei den Glasbautechnikern siegte Emanuel Matty von Glas-Süd aus der Steiermark knapp vor den Tiroler Talenten Julia Battista von der Glaserei Riepler GmbH und als Drittem Philipp Schenk von der Schenk GmbH in St. Johann.



Das knappste Rennen und mit 16 Lehrlingen das größte Teilnehmerfeld boten die Spengler. Schlussendlich hatte Silvio Flatz von der Flatz Spenglerei GmbH aus Vorarlberg hauchdünn die Nase vorn vor Johannes Rauchenschwandter von der Essl Dach GmbH aus Oberösterreich. Den dritten Platz holte Sebastian Painer von der IAT GmbH für das Gastgeberland Tirol. KA

Bild: Tiroler Siegerbild mit steirischer Beteiligung in der Glasbautechnik: Die Tiroler Thomas Jäger (Lehrlingswart), Philipp Schenk (Platz 3), Julia Battista (Platz 2) und Bundesinnungsmeister Walter Stackler nehmen Sieger Emanuel Matty aus der Steiermark in ihre Mitte. Foto: WK Tirol/Vandory