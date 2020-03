Entscheidung für die Zukunft!

Wie wird mein Leben in zehn Jahren aussehen? Wo werde ich arbeiten? Mit welchen Themen werde ich mich beschäftigen? Junge Menschen stehen wie jedes Jahr vor der Entscheidung, welchen Beruf sie erlernen wollen, und sind mit der Frage konfrontiert, wo sie das perfekte Handwerkszeug dafür erhalten.



Kitzbühel, Rest der Welt | Im Leben eines jeden jungen Menschen kommt der Zeitpunkt, an dem eine der wichtigsten Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen ist: „Was möchte ich in Zukunft machen? Womit möchte ich mein Geld verdienen?“ Diese Entscheidung beeinflusst das weitere Leben ungemein. Es gibt zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten mit unterschiedlichsten Schwerpunkten, die man absolvieren kann.

Entscheidung mit 14

Warum Handelsakademie oder Handelsschule? Dazu hat das Redaktionsteam Schülerinnen und Schüler der HAK und HAS befragt. Zum einen bieten HAK und DigBizHAK die Möglichkeit, eine Reife- und Diplomprüfung abzulegen. Damit sind fundierte Berufsausbildung und Zugang zu Universitäten und Hochschulen ermöglicht. Viele Schülerinnen und Schüler sehen darin den größten Vorteil. Denn mit 14 Jahren wissen sie oft noch nicht genau, was sie später machen wollen. Es gibt aber auch junge Menschen, die mit ganz konkreten Vorstellungen an die Schule kommen. Sie wollen zum Beispiel in einer Bank, in einem Büro oder im Handel arbeiten. Andere wollen sich in der IT-Branche etablieren und wählen daher den IT-Zweig (DigBiz).



Wieder andere wissen noch gar nicht, wo sie sich einmal sehen. Daher denken sie, dass eine dreijährige Ausbildung, wie die Handelsschule für sie eine gute Option sei. „Danach hat man einen Abschluss und kann in diversen Jobs durchstarten oder doch Matura machen.“ MaFar, MaAuf

Innovative Ausbildung an HAK und HAS für die Berufe der Zukunft, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt.