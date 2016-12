Engel in allen Variationen

Wie in den letzten Jahren, nutzen die jungen Künstler der Kinder Kunstschule Kitzbühel die Adventzeit, um ihre Weihnachtsprojekte im Rahmen des Christkindlmarktes in Kitzbühel zu präsentieren.



Kitzbühel |Die Katharinenkirche wird dafür von der Pfarre Kitzbühel großzügigerweise zur Verfügung gestellt und bietet einen würdigen sowie passenden Rahmen für die Weihnachtsausstellung.



23 Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren zeigen ihre Vorstellung eines Weihnachtsengels. Die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest ist in den bunten Bildern zu spüren. Als zweites Projekt wurde eine Nachtstimmung im Advent auf ein Holzbrett gemalt. Auch diese Werke sind in der Kirche zu besichtigen.



Querschnitt des kreativen Schaffens



Die Weihnachtsausstellung bietet den Kindern eine Plattform, um sich den Kunstinteressierten und Verwandten zu präsentieren. Sie zeigt einen Querschnitt über das kreative Schaffen von Kindern. Unter qualifizierter Anleitung entstehen im Laufe des Jahres kindgerechte Werke. Die Themen werden sehr unterschiedlich ausgewählt und passen in der Regel zur entsprechenden Jahreszeit. Beispiele dazu sind während des ganzen Jahres auch im Schaufenster der Kinder Kunstschule im Kolpinghaus zu bewundern.



Noch bis 23. Dezember zu sehen



Die Weihnachtsausstellung in der Katharinenkirche ist noch bis 23. Dezember zu besichtigen.

Die Öffnungszeiten sind dem Christkindlmarkt angepasst, jeweils Donnerstag bis Sonntag von 15. bis 19.30 Uhr.