Embacher folgt Hinterholzer nach

Hannes Embacher heißt der neue Feuerwehrkommandant von Kirchdorf, zu seinem Stellvetreter wurde Michael Bichler gewählt.



Kirchdorf | Es war relativ überraschend – Anfang August legte Stefan Hinterholzer, der erst im Jänner die Leitung der Feuerwehr von Josef Wörgötter übernommen hatte, sein Amt nieder. Immer sei es zu Problemen in der Wehr, die mit rund 90 Mitglieder, sehr manschaftsstark ist, gekommen, die schlussendlich zum Rücktritt führte, hieß es. Was genau vorgefallen ist, blieb hinter verschlossenen Türen. Vorübergehend übernahm J0sef Erber die Leitung.



In der Vorwoche fanden daher im Rahmen einer außerordentlichen Vollversammlung die Neuwahlen statt.Unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Gerhard Obermüller und im Beisein des Bezirksfeuerwehrinspektors Bernhard Geisler und Mitgliedern des Bezirksausschusses wurden die Wahlen durchgeführt.



Für den Kommandanten gab es nur einen Wahlvorschlag. Der bisherige Kommandanten-Stellvertreter Hannes Embacher erklärte sich bereit und wurde von den 64 Stimmberechtigten gewählt.



Der bisherige Kassier Michael Bichler rückte zum Stellvertreter auf, sein Nachfolger wurde wiederum Michael Brunschmid jun. Alle drei neugewählten Funktionäre bedankten sich bei der Mannschaft für das große Vertrauen und nahmen die Wahl an. Die bisherige Schriftführerin, Lisa Wurzrainer, bleibt weiter im Ausschuss und musste sich daher keiner Wahl stellen. KA/mak

Bild: Kassier Michael Brunschmid jun., Kommandant-Stellvertreter Michael Bichler, der neuen Kommandant Hannes Embacher, Schriftführerin Lisa Wurzrainer mit Bürgermeister Gerhard Obermüller (von links) nach der Wahl. Foto: FF Kirchdorf