Einladung zur Vollversammlung

Die Vollversammlung von Kitzbühel Tourismus findet am 15. Dezember, mit Beginn um 18 Uhr, im K3 KitzKongress statt.



Kitzbühel | Der im Oktober gewählte Obmann, Dr. Christian Harisch, lädt die Mitglieder von Kitzbühel Tourismus zur alljährlichen Vollversammlung ein. Diese ist für Dienstag, den 15. Dezember mit Beginn um 18 Uhr und Einlass ab 16.30 Uhr im K3 KitzKongress angesetzt. Es wird auf die aktuell gültigen Covid-19-Maßnahmen hingewiesen.

Einsichtnahme Jahresabschluss

Der Entwurf des Jahresab­schlusses 2019 und die Empfehlungen des Aufsichtsrates für die Beschlussfassung liegen für die Dauer von einer Woche, von Montag, 7. Dezember bis Montag, 14. Dezember, im Büro von Kitzbühel Tourismus in der Hinterstadt 18 zur Einsichtnahme durch die Mitglieder auf. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.

Digitaler Geschäftsbericht

Kitzbühel Tourismus setzt verstärkt auf das digitale Zeitalter. Daher wird in diesem Jahr erstmalig kein Geschäftsbericht in Papierform erstellt, sondern die Inhalte werden nach der Vollversammlung den interessierten Mitgliedern digital präsentiert. Auch zukünftig gibt es alle bekannten Drucksorten vorwiegend in digitaler Form.

Anmeldung Vollversammlung

Die aktuelle Situation bedingt für die Teilnahme an der Vollversammlung eine verbind­liche Anmeldung per Mail an vollversammlung@kitzbuehel.com oder per Telefon unter +43 5356/66660 25 bis Donnerstag, den 10. Dezember unter Angabe der Kontaktdaten und Firmen.

Alle Details und Informationen zur Vollversammlung von Kitzbühel Tourismus finden Sie unter vollversammlung. kitzbuehel.com

Bild: Am 15. Dezember findet im K3 KitzKongress die Vollversammlung von Kitzbühel Tourismus statt. Foto: Pöll