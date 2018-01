Einladung an die Ministerin

VP-Bezirksparteiobmann Peter Seiwald und VP-Bürgermeister Stefan Seiwald auf Antrittsbesuch bei Bundesministerin Margarete Schramböck.



Innsbruck, St. Johann | Im Rahmen ihres ersten offiziellen Tirol-Aufenthaltes als neue Wirtschaftsministerin traf die aus St. Johann stammende Margarete Schramböck in Innsbruck auch mit VP-Bezirksparteiobmann Peter Seiwald und St. Johanns VP-Bürgermeister Stefan Seiwald für einen ersten Austausch zusammen. „Es freut uns sehr, dass das Tiroler Unterland beziehungsweise der Bezirk Kitzbühel in der nächsten Bundesregierung vertreten sein wird und Margarete Schramböck für die Interessen Tirols und unserer Region in Wien eintreten wird“, zeigen sich Stefan und Peter Seiwald überzeugt.



„Mit dem Wirtschaftsministerium und den Agenden für Digitales wird sie zudem ein absolutes Schlüsselressort übernehmen, das für die Zukunft unseres Landes enorme Wichtigkeit hat. Als jemand, der beruflich aus genau diesem Fachgebiet kommt, freut mich dies ganz besonders“, so Bezirksparteiobmann Peter Seiwald.



Bürgermeister Stefan Seiwald lud die neue Ministerin zu einem Antrittsbesuch in St. Johann im Jänner ein. „Wir werden Margarete Schramböck natürlich einen schönen Empfang bereiten, wenn sie ihre Heimatgemeinde erstmals als Mitglied der Bundesregierung offiziell besuchen wird.“ VP-Bezirksobmann Peter Seiwald gab bekannt, dass Schramböck ab sofort auch Mitglied im Kitzbüheler Parteivorstand sein werde. „Wir werden Anfang nächsten Jahres bestimmt die Gelegenheit haben, dass sich Ministerin Schramböck in den Gremien persönlich vorstellen und unsere Funktionäre kennenlernen wird“, freut sich Peter Seiwald über den starken weiblichen Zuwachs in der Bezirkspartei.

Bild: Bürgermeister Stefan Seiwald, Landeshauptmann Günther Platter, BMin Margarete Schramböck und Peter Seiwald beim Antrittsbesuch in Innsbruck. Foto: Tiroler VP