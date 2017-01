Einige Meistertitel für den Bezirk

Im Biathlon-WM-Stadion wurden die österreichischen Staffelmeisterschaften ausgetragen. Dabei präsentierten sich die heimischen Athleten in Topform.



Hochfilzen | 40 Tage vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft fanden im WM-Stadion von Hochfilzen die Österreichischen Meisterschaften in der Staffel statt. Bei den Herren setzte sich das ÖSV-Trio Dominik Landertinger, Lorenz Wäger und Felix Leitner nach 3 x 7,5 Kilometern souverän vor der Mannschaft aus Salzburg (Klaus Leitinger, Fabian Hörl und Sven Grossegger) durch. Das Team mit Christoph Nöckler (K.S.C.), Peter Brunner (Lienz) und Stefan Maier (Schwaz) belegte den vierten Platz.



Bei den Damen (3 x 6 km) konnte Salzburg bei ausgezeichneten Loipenbedingungen den Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen. Katharina Innerhofer, Christina Rieder und Susanne Hoffmann siegten ebenfalls mit großem Vorsprung vor dem Trio Simone Kupfner, Anna Maria Schreder und Anna Gandler aus Tirol.



„Es ist mir heute sehr gut gegangen. Ich habe in der ersten Runde voll attackiert, das war vielleicht ein bisserl zu viel. Das habe ich in der zweiten Runde gespürt, aber ich habe mich dann wieder gut erholt und zum Schluss voll draufdrücken können. Auch das Schießen hat gut gepasst. Das Wichtigste ist, dass der Rücken keinerlei Probleme mehr macht. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Weltcuprennen in Oberhof“, ist Dominik Landertinger zufrieden.



Sebastian Trixl (HSV Hochfilzen) lief mit einer ausgezeichneten Leistung seiner Staffel (Jakob Patrick, Lipowitz Phillipp ) in der Klasse U21 auf den ersten Platz, Benedikt Foidl mit der Staffel (Lipowitz Florian und Hechenberger Andreas, K.S.C.) in der Klasse U17 ebenfalls auf den ersten Platz.



Die Klasse Damen U19 über 3 x 6 km holte das Team Tirol IX mit Lea Wörter (SC St. Ulrich), Victoria Mellitzer und Lara Wagner den österreichischen Meistertitel. Bei den Herren U19 konnten die K.S.C.-Athleten ihre Stärke ausspielen. Das Team Tirol V mit Markus Ortner, Lukas Kröll und Dominik Unterweger (Angerberg) gewann über 3 x 7,5 km.

Bild: Siegreiche Tiroler Herren-Staffel: (v.l.) Lorenz Wäger, Dominik Landertinger und Felix Leitner. Foto: ÖSV/Foidl