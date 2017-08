„Eine schöne Zeit schenken“

Unter dem Motto „Eine schöne Zeit schenken“ ermöglichten die Volkshilfe und Interhome Ferienhäuser und Wohnungen auch heuer wieder eine Woche Gratis-Urlaub für Tiroler Alleinerziehende mit Kindern.



St. Johann | Die meisten Alleinerziehenden jonglieren Tag für Tag damit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Viele davon verfügen über unzureichende finanzielle Ressourcen und können sich deshalb kaum eine Auszeit gönnen. Im Juli konnten fünf Mütter gemeinsam mit neun Kindern in einem Ferienhaus von Interhome im schönen St. Johann in wunderschöner Umgebung entspannen sowie Kraft und Energie tanken. Außerdem erhielten die Familien von Interhome zusätzlich 500 Euro zur freien Verfügung.



Ganzheitlicher Urlaub – Hilfe annehmen



Ziel ist es, ein Angebot speziell für die Bedürfnisse von Alleinerziehenden zu schaffen. Im Mittelpunkt steht die Erholung durch Kinderbetreuung sowie Spaß und Action. Eine erfahrene Sozialpädagogin sorgt für professionelle Beratung und Hilfe. Die Volkshilfe ermöglicht eine Unterkunft im Ferienhaus von Interhome, Entspannung in der Natur, Spaßprogramm für Groß und Klein sowie Beratung, Workshop und Begleitung vor Ort für die Mütter.



„Das positive Feedback der Mütter und die strahlenden Kinderaugen haben uns gezeigt, dass eine Urlaubswoche mit Programm und professioneller Betreuung viel bewirken kann. Das Knüpfen von neuen Kontakten mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen gibt Kraft und Vertrauen. Diese Verbindung kann auch nachhaltig unterstützen“, so Kerstin Egger, Landesgeschäftsführerin der Volkshilfe und führt weiter aus: „Ein wichtiger Aspekt der Reise ist das Kennenlernen der AlleinerzieherInnen untereinander, um sich später – wieder in der gewohnten Umgebung – gegenseitig helfen zu können.“



Durch die Unterstützung des Projekts „Urlaub für Alleinerziehende mit Kindern“ können Firmen nachhaltig sozialen Nutzen stiften sowie soziale Verantwortung übernehmen.

Nähere Informationen erfahren Sie unter www.volkshilfe.net.