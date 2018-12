Eine „bärige“ Eröffungsfeier

Die Textilreinigung Waschbär öffnete kürzlich ihre Pforten in St. Johann und kann sich bereits über starken Zulauf freuen.



St. Johann | „Vorwäsche mit Schaum“, „Waldwaschkugel“, „Genuss-Tabs mit Hungerlösekraft“ und „Süße Nachbehandlung“ – die Kunden und Freunde von Robert Ortner und seinem Team durchliefen in der neuen Textilreinigung kulinarisch das absolute „Verwöhnprogramm höchster Stufe“.



Der „Waschbär“ feierte vergangene Woche seinen Einstand in den Räumlichkeiten gegenüber der Feuerwehr St. Johann und viele ließen sich die Party nicht entgehen. „Wir haben in St. Johann den Bedarf für eine professionelle Reinigung festgestellt“, schildert Robert Ortner. Eine Lücke, die er mit seinen Mitarbeitern gerne schließt. Sein Know-How hat er sich in vielen Jahren Berufserfahrung angeeignet.



Das breite Wissen um‘s Großreinemachen lässt er den verschiedensten Kleidungsstücken angedeihen – „von Trachten über Uniformen, Berufskleidung und Sportfunktionskleidung, aber auch Textilien, die bei Tieren in Verwendung sind“, wie er abschließend erläutert.

Elisabeth Galehr

Robert Ortner und Gattin Sonja mit ihrem Team freuten sich über die zahlreichen Besucher anlässlich der Eröffnungsfeier des „Waschbärs“. Foto: Galehr