Eine Weihnachtsgeschichte

Es ist geschafft – ein Kinderbuch vollbracht, freuen sich die engagierten Damen des Ladies Circle 15 Kitzbühel. Das Kinderbuch „Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ kann gegen eine Spende bestellt werden.



Kitzbühel | Die gemeinsame Weihnachtspackerlaktion des Ladies Circle Austria mit dem Round Table Austria bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Rumänien. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern.Der Ladies Circle 15 Kitzbühel durfte heuer erstmals an dieser großartigen Aktion mitwirken.

Von der Idee zum Buch

Im Ladies Circle 15 Kitzbühel wurde deshalb die Idee geboren, den Kindern die Hintergründe der Weihnachtspackerlaktion anhand einer Geschichte besser verständlich zu machen und zugleich das soziale Miteinander zu fördern. Aus der Idee entstand in vielen Stunden Arbeit eine Weihnachtsgeschichte mit eigenen Illustrationen und Texten in Form eines Kinderbuches. Die wunderbaren Illustrationen stammen von dem künstlerisch ambitionierten Mitglied Andrea Scherzer, und die Verse wurden von den Ladies gemeinschaftlich erarbeitet.

In der Weihnachtsgeschichte geht es um Mia und Maxi sowie ihre Fantasiewelt. Sie repräsentieren in dem Märchen die unterschiedlichen Lebenssituationen der Kinder. Der Grundtenor lautet: „Die Welt wird schöner mit jeder guten Tat!“

Mit Unterstützung regionaler Sponsoren

Der Ladies Circle 15 Kitzbühel konnte das Kinderbuch-Projekt dank der Unterstützung regionaler Sponsoren umsetzen.

Erlös kommt sozialen Projekten zu Gute

Alle Erlöse aus dem Buch kommen zu 100 Prozent den sozialen Projekten des Vereins zu Gute. „Somit können wir in Österreich und in der Region Kitzbühel helfen. Auch in unserer Region wird Unterstützung in diesen schweren Zeiten benötigt“, so der Ladies Circle.

Buch ist ab sofort bestellbar

Das liebevoll gestaltete Kinderbuch „Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ kann ab sofort beim Ladies Circle 15 Kitzbühel (office@lc15-kitz.at) gegen eine Spende von 8,90 Euro zzgl. Versand bestellt werden. In Kitzbühel und Umgebung kann den Lesern das Buch auch einmal pro Woche gratis nach Hause geliefert werden. „Wir wünschen allen schöne Stunden beim Lesen der etwas anderen Weihnachtsgeschichte“, freuen sich die Damen vom Ladies Circle auf zahlreiche Bestellungen. KA/jomo

Bilder: In vielen Stunden Arbeit verfassten die Damen vom Ladies Circle ein Kinderbuch zur Weihnachtspackerlaktion.

„Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ kann ab sofort beim Ladies Circle 15 Kitzbühel unter office@lc15-kitz.at bestellt werden. Fotos: Ladies Circle 15 Kitzbühel