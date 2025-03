„Eine Tasse Freude schenken“

Kleine Geste, große Wirkung: Genau das passiert im Rahmen des Projekts „Eine Tasse Freude schenken“, das vor Kurzem gestartet wurde.



Hopfgarten, Itter | Ein Kaffeehaus besuchen und mit anderen Menschen plaudern – für Menschen mit geringem Einkommen und soziale Randgruppen eine schwierige Herausforderung. Mit dem Projekt „Eine Tasse Freude schenken“ wird Menschen in der Region ein kleines Stück Gemeinschaft geschenkt. Die Initiative wurde vom Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen in Zusammenarbeit mit den Standortmarketings Hohe Salve-Wildschönau und „WiR Alpbachtal“ ins Leben gerufen. Sie bringt Gastronomiebetriebe, soziale Einrichtungen und hilfsbereite Personen zusammen. Gefördert wird das Projekt durch die Freiwilligenpatenschaft des Landes Tirol.



So funktioniert das Projekt

Gäste haben in teilnehmenden Cafés und Gastronomiebetrieben die Möglichkeit, einen Gutschein für ein Heißgetränk zu erwerben. Dieser kann entweder in eine Sammelbox eingeworfen oder als Geschenk an Freunde oder Kollegen weitergegeben werden. Ob nun also jemand den Gutschein als Geschenk oder Spende erhalten hat, ist beim Einlösen nicht ersichtlich. Die erworbenen Gutscheine werden im jeweiligen Partnerbetrieb abgestempelt, sodass die Empfänger sehen, in welchem Betrieb der Gutschein eingelöst werden kann. So entsteht ein unkompliziertes System der direkten Hilfe: Durch Unterstützung der Diakonie Hopfgarten und der Lebenshilfe Brixlegg werden die Gutscheinboxen regelmäßig geleert und die Gutscheine an Menschen sozialer Randgruppen, niedrigen Einkommens oder auch an ehrenamtliche Helfer als Dankeschön verteilt.



Weitere Betriebe willkommen

Die Initiatoren laden weitere Gastronomiebetriebe dazu ein, sich dem Projekt anzuschließen und so gemeinsam mit ihren Gästen ein Zeichen zu setzen. Für weitere Informationen bzw. Anmeldung als teilnehmender Betrieb stehen das Standortmarketing Hohe Salve-Wildschönau sowie WiR Alpbachtal zur Verfügung. KA



Bild: Vollgas für die Initiative „Eine Tasse Freude schenken“ geben Michaela Hausberger (Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau), Alina Steinlechner (Standortmarketing WiR Alpbachtal) und Michaela Kasper-Furtner (Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen). Foto: Freiwilligenzentrum

Daten & Fakten



Diese Betriebe sind Teil der Initiative, weitere sind willkommen.

Hopfgarten

Das Lois

Rundell Bar & Café

Gasthof Traube

Das Brixx

Restaurant Salvena

Achencafé Sozialzentrum

Fuchswirt Kelchsau

Wildschönau-Oberau

Wildschönauer Backstube

Drachenherz Speis & Trank

Café Moorhof

Landhotel Tirolerhof



Wildschönau-Auffach

Tiroler Dorfladl

Traditionsgasthof Weißbacher

Marius Restaurant

Wildschönau-Niederau

Farmerie

Café Bar Haltestelle

Hotel Schneeberger



Itter

Café Salvista Stadl



Rattenberg

Café Konditorei Freudenschuß

Café Konditorei Hacker

Bäckerei Mitterer