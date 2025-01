Eine Premiere für den Lehrerchor

Bereits zum dritten Mal fand am Gymnasium St. Johann ein Weihnachtskonzert statt, das von Musiklehrpersonen und Schülern mit großem Engagement organisiert wurde.



St. Johann | Seit Herbst arbeiteten die Musiklehrer gemeinsam mit ihren Klassen an der Vorbereitung und Gestaltung des Programms. In der Woche vor Weihnachten präsentierten die Schüler ihr musikalisches Können und gaben Einblicke in die Vielfalt des musischen Unterrichts. Besonders beeindruckend war, wie die Jugendlichen auf der Bühne über sich hinauswuchsen und Fähigkeiten zeigten, die im Schulalltag oft verborgen bleiben. Die Darbietungen berührten das Publikum auf vielfältige Weise: Eylem Ekiz faszinierte mit einem anspruchsvollen Klavierstück, während der imposante Schlussauftritt des Schulchors für Gänsehaut sorgte.



Die ruhigen Gitarrenstücke sowie die Interpretation des modernen Weihnachtslieds „Weihnachten als Kind“ von Lorena Dagn und Finn Stöckl rührten das Publikum. Schwungvolle Weihnachtshits performten die Schulband, das Percussion-Ensemble, Tanzbeiträge und verschiedene Gesangsgruppen. Ein besonderes Highlight war der Premierenauftritt des Lehrerchors, der für eine gelungene Überraschung sorgte.



Das Konzert war nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern auch eine Gelegenheit, praktische Kompetenzen zu erwerben: Die Klasse 7a übernahm im Fach „Präsentation, Kommunikation und Medien“ die Moderation und bewarb die Veranstaltung auf Instagram. Zudem organisierte die 7. Klasse gemeinsam mit dem Elternverein die Verpflegung vor und nach dem Konzert. Der Erlös kommt ihrer eigenen Veranstaltung zugute – dem Schulball im kommenden Herbst. KA

Bild: Der Schulchor des Musikzweigs des Gymnasiums St. Johann mit ihrem Chorleiter Daniel Neuschmid begeisterte das Pubilkum. Foto: Hubert Gröbner