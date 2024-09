Eine Million Euro Abgaben gespart

Für Wirtschaftslandesrat Mario Gerber ist die Novelle der Tourismusfinanzierung ein großer Wurf. Für WK-Präsidentin Barbara Thaler geht sie jedoch nicht weit genug, Kitzbühels WK-Obmann LA Peter Seiwald hält sich mit Kritik indessen zurück.



Innsbruck, Kitzbühel | Sie wird derzeit in Tirol heiß diskutiert – die Tourismusabgabe, die vor allem vielen Unternehmern, die nicht im Tourismus ihr Geld verdienen, sauer aufstößt. Seit rund 100 Jahren (1927) gibt es die Tourismusabgabe in Tirol und muss von allen Personen mit selbstständigem Einkommen gezahlt werden. So kassierte das Land Tirol im Jahr 2022 über 130 Millionen Euro an Tourismusabgaben, über 50 Millionen kamen von Betrieben, die mit der Branche wenig bis gar nichts zu tun haben.



Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber kündigte wie berichtet nach der immer lauter werdenden Kritik eine Reform der österreichweit einzigartigen Abgabe an. Das neue Gesetz sieht vor, dass tourismusferne Betriebe ab Jänner 2025 24 Prozent weniger zahlen. Befreit werden zudem Betriebe, die mit ihrem Umsatz die 5.000-Euro-Grenze unterschreiten.



In der Vorwoche beschloss die Landesregierung die Novelle der Tourismusfinanzierung und damit auch die Tourismusabgabe. Die Tiroler Wirtschaft soll ab 1. Jänner 2025 um rund elf Millionen Euro entlastet werden. Überdies müssen die Tourismusverbände – sofern sie das noch nicht gemacht haben – ihre Nächtigungsabgaben auf mindestens 2,60 Euro erhöhen.



Während Gerber das neue Gesetz als großen Wurf sieht, folgt die Kritik seitens der Wirtschaft auf dem Fuße. Die geplanten Änderungen gehen nicht weit genug, betonte Wirtschaftskammerpräsidentin und Obfrau des Wirtschaftsbundes, Barbara Thaler. Die Reform gehe an den tatsächlichen Bedürfnissen der Tiroler Wirtschaft vorbei. Die Kammer stehe zwar grundsätzlich hinter der Abgabe, eine umfassende Veränderung sei aber dringend notwendig. Die Wirtschafter wünschen sich eine Reduktion um bis zu 50 Prozent der Gesamtsumme, gestaffelt über die nächsten fünf Jahre. Auch die Aufenthaltsabgabe sollte fairer gestaffelt werden.



Während Barbara Thaler mit ihrer Kritik nicht hinter den Berg hält, zeigt sich der Kitzbüheler Wirtschaftskammerobmann Peter Seiwald – er sitzt überdies für die ÖVP im Landtag – sehr zurückhaltend. „Mir ist wichtig, dass die Unternehmer im Bezirk rund eine Million Euro an Abgaben sparen. Tourismusferne Branchen zahlen deutlich weniger“, betont Seiwald. Diese Novelle sei schon ein richtiger Schritt, auch dass die Kurtaxen erhöht werden, sieht er als richtig an. „Dass die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe erst im Mai kommt und nicht schon im Dezember, war eine große Forderung von mir, die jetzt auch kommt“, so Seiwald. Natürlich sei es so, dass man sich für die Wirtschaft immer Verbesserungen wünsche.“ Man werde erst anhand der gültigen Verordnung sehen, wer wie eingestuft wird. „Mir ist vor allem auch wichtig, dass ausgemistet wird und Unternehmen, die es gar nicht mehr gibt, rausfallen“, betont der Kammerobmann.



Jeder Euro Einsparung sei für Wirtschaft wichtig

„Es ist jetzt erst einmal ein erster Schritt“, lässt sich Seiwald zu keiner Kritik verleiten. Es könne aber nicht das Ende dieser Reise sein. Gerade jetzt in einer Phase, in der es Unternehmen schwer hätten und mit den hohen Lohnneben- und Energiekosten kämpfen, ist jede Einsparung besonders wichtig. Peter Seiwald stellt aber auch klar, „dass es jedem Gast zuzumuten ist, 2,50 Euro oder sogar drei oder vier Euro pro Nächtigung zu zahlen.“



Scharfe Kritik kommt übrigens von den NEOS und dem Österreichischen Handelsverband: Es sei etwa nicht transparent, was mit den eingehobenen Abgaben genau passiere. Margret Klausner

Bild: In einigen Wochen startet in vielen Skigebieten wieder die Wintersaison – in zahlreichen Regionen ist die Nächtigungsabgabe bereits bei über drei Euro. Symbolfoto: Tirol Werbung/Moore