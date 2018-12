Eindrucksvolle Saisonbilanz

Die Orientierungsläufer der Naturfreunde Kitzbühel können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.



Kitzbühel | Schwer mit Gold beladen liegt das Flaggschiff der Kitzbüheler Orientierungsläufer im Hafen. Dank der guten Zusammenarbeit mit der NMS Kitzbühel stiegen einige Schüler in diese Sportart, die Körper und Geist gleichermaßen fordert, neu ein. Sehr gut fanden sich die Orientierungsläufer auf der Suche nach den Posten mit Karte und Kompass in den Wäldern und Orten Tirols und Österreichs zurecht.



Andrä Hölzl (H 18-20) und Georg Hechl (H 65) konnten mit den Langlaufskiern drei österreichische Meistertitel erlaufen. Bronzemedaillen erreichten Elena Foidl (zu Fuß, D12) und Isabel Hechl (Ski-OL, D-Elite).



Die Naturfreundeläufer konnten sich insgesamt über 26 Tiroler Meistertitel freuen. Weiters siegten in der Tirolcup Gesamtwertung 2018 Elena Foidl (D12), Nicholas Stirban (H13-14) und Bernhard Prokopetz (H40).



Nach einer kurzen Pause beginnt für einige im Jänner die Ski-Orientierungslaufsaison 2019.