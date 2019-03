Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Kitzbühel

Kitzbühel | Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 18. Februar 2019 und 1. März 2019 in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kitzbühel ein und entwendeten daraus unter anderem einen antiken Leuchter im Wert eines oberen 4-stelligen Eurobetrages.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200