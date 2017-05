Einbruchsdiebstahl in St Johann iT.

St. Johann | Bereits am 13.05.2017 in der Zeit zwischen 19:30 und 20:00 Uhr sind drei bisher unbekannte Täter über einen Schikeller in eine Pension in 6380 St Johann iT eingebrochen. In der Folge haben die Täter Büro- und Wohnräumlichkeiten durchsucht und einen kleinen Möbeltresor sowie Schmuckgegenstände entwendet.

PI St Johann iT - TelNr: 059133/7208