Einbruchsdiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Eine bisher unbekannte Täterschaft stahl in der Zeit vom 01.11.2020 bis 29.04.2021, 17.00 Uhr aus einem Kellerabteil einer Wohneinheit in Kitzbühel ein hochwertiges Mountainbike und ein hochwertiges e-Mountainbike sowie ein dazugehöriges Akku-Ladegerät. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines hohen 4-stelligen Eurobetrages.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200