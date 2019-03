Einbruchsdiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am 26.03.2019 in der Zeit zwischen 09:05 und 17:40 Uhr in Kitzbühel über eine im ersten Untergeschoss westseitig gelegenen Balkontüre des dort befindlichen Wohnhauses ein, durchsuchte die Wohnräumlichkeiten und entwendete dabei 3 hochpreisige Uhren, Bargeld sowie ein Tablet mit einer Schadenssumme im niederen 6-stelligen Eurobetrag.

PI Kitzbühel - Telefonnummer: 0 59 133 / 7200