Einbruchsdiebstahl in Erpfendorf und Waidring

Erpfendorf/Waidring | Eine bislang noch unbekannte Täterschaft brach am 22.09.2020 gegen 15:00 Uhr in eine Wohnung in Erpfendorf ein, durchsuchte in weiterer Folge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete diverse Silbermünzen, eine Münzsammlung sowie eine ältere, silberne Uhrkette (ohne Uhr) mit 2 Anhängern. In der Nähe des Tatortes ist ein schwarzer PKW aufgefallen, aus welchem 2 verdächtige Männer ausgestiegen sind. Eine Tatortbereichsfahndung nach dem verdächtigen Fahrzeug bzw den Männern durch mehrere Polizeistreifen verlief negativ.

Eine bislang noch unbekannte Täterschaft hat zwischen 21.09.2020 (18:00 Uhr) und 22.09.2020 (06:00 Uhr) in eine Firma in Waidring eingebrochen und aus den Büroräumlichkeiten Bargeldbestände in einem niederen vierstelligen Eurobereich sowie einen neuen, originalverpackten Laptop entwendet.

PI Erpfendorf- Telefon: 059133 / 7201