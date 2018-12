Einbruchsdiebstähle in Kirchberg

Kirchberg | Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 16.12.2018 in 6365 Kirchberg in insgesamt drei Objekte (Schigeschäft mit Schiverleih, Rodelverleih mit Shop und Talstation der Bergbahn AG Kitzbühel) ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten in der Folge Bargeld, Bekleidungs- und sonstige Ausrüstungsgegenstände. Der Wert des Diebsgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Kirchberg erbeten.

PI Kirchberg - Telefon: 059133 / 7205