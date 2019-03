Einbruchsdiebstähle in Hotels in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Nacht zum 27. März 2019 brach ein bisher unbekannter Täter in zwei Hotels im Bereich Schwarzsee in Kitzbühel ein, durchsuchte die Rezeptionen und stahl Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzbühel (Tel. 059133/7200) wird ersucht.

