Einbruch in Kirchberg

In der Nacht zum 22.9.2020 drang ein unbekannter Täter unbefugt über eine Hintertüre in ein Lebensmittelgeschäft in Kirchberg ein. Aus der Filiale stahl der Täter Zigaretten sowie Energydrinks und Münzgeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

PI Kirchberg - TelNummer: 059133-7205