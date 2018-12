Einbruch in Brixen im Thale

Brixen i.Th. | Am 01.12.2018 zwischen 20.30 Uhr und 20.55 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Brixen im Thale. Er durchsuchte einen Teil des Hauses und konnte dabei ein Kuvert mit Bargeld erbeuten. Der Einbrecher wurde offenbar von der heimkehrenden Eigentümerfamilie gestört und musste flüchten. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

PI Westendorf - Telefonnummer: 059133 / 7209