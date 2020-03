Ein überaus gelungener Einstand

Daniel Neuschmid, Kapellmeister in Brixen, hat vor wenigen Monaten die musikalische Leitung der Landjugendmusikkapelle Kitzbühel übernommen Am Wochenende feierte er zweimal einen gelungenen Einstand.



Kirchberg, St. Ulrich | Ein anstrengendes Konzertwochenende liegt hinter den Mitgliedern der Landjugendmusikkapelle Kitzbühel. Mit Konzerten in der arena365 in Kirchberg und im Kultur- und Sportzentrum St. Ulrich am Pillersee begeisterten die 53 Musikanten aus zwölf Gemeinden des Bezirkes mit einem anspruchsvollen, vielseitigen und erfrischenden Musikprogramm ihr junges und älteres Publikum. Durch den Abend führte Andreas Embacher, der ehemalige Orts-, Bezirks- und Landesobmann und früher selbst ein langjähriges Mitglied der Landjugendkapelle, welche vor 38 Jahren gegründet wurde und nach wie vor ein Novum in der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend ist.

Nach der Eröffnung mit den traditionellen Klängen des „Schönfeld Marsch“ folgten einige musikalische Überraschungen: Die Ouvertüre „Barbier von Sevilla“, Melodien aus dem Musical „Elisabeth“, rockige Gitarrenklänge von „Santana“ verpackt im Blaskapellen-Sound, das Filmmedley „Walt Disney Pictures“ oder das Solostück „Babsis Freilach“ mit Solistin Julia Strasser auf der Klarinette. Und in der ersten Zugabe brillierte mit Josef Hetzenauer, Kapellmeister in Going, ein weiterer Solist auf der Trompete.

Verdiente Musikantinnen geehrt

Josef Seiwald, Bezirksobmann der Jungbauernschaft/Landjugend Kitzbühel, dankte am Freitag in Kirchberg drei Musikantinnen für ihre langjährige Treue zur Landjugendmusikkapelle und überreichte Ehrungen. Für 10 Jahre wurden Magdalena Fuchs aus Brixen und Felicitas Widmann aus Going geehrt. Elisabeth Brunner aus Aurach musiziert bereits seit 15 Jahren in den Reihen der Landjugendkapelle, auch sie hat so wie ihre Kolleginnen schon einige Wechsel hinsichtlich musikalischer Leitung mitgemacht. Roswitha Wörgötter

Verschiedene Trachten, eine Kapelle – vielseitig, dynamisch und erfrischend präsentierte sich die Landjugendmusikkapelle am Wochenende. Foto: Wörgötter