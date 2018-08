Ein märchenhaftes Vergnügen

Daniel Kartmann inszenierte für die 41. Kitzbüheler Sommerkonzerte das Märchen von „Hänsel und Gretel“ für die ganze Familie.



Kitzbühel | Das Familienkonzert bei den Kitzbüheler Sommerkonzerten hat mittlerweile schon Tradition. Jedes Jahr lassen sich die Kitzbüheler Musikfreunde etwas anderes einfallen.

In dieser Spielsaison wurde letzten Mittwoch die Geschichte von „Hänsel und Gretel“ für Groß und Klein erzählt. Daniel Kartmann (Dramaturgie und Schlagwerk) verlagerte das Märchen in die Gegenwart und stattete es mit ein paar neuen Facetten aus. So war die böse Hexe nur ein Traum und eine alte Frau im Wald entpuppte sich als freundlicher Schutzengel, der Hänsel und Gretel wieder auf den rechten Weg führte.



Kinder und Musiker im Einklang



Mithilfe von den jungen heimischen Darstellern Leona Wörle, Lily Wieser, David Obermoser, Sophia Frandl, Lilli Sununu, Poldi Sununu und Emma Obermoser wurde das Märchen, welches von Daniel Kartmann erzählt wurde, musikalisch liebevoll umgesetzt.



Die kunstvollen Wandprojektionen luden zum fantasievollen Träumen ein. Unterstützt wurden sie von den Musiker-Profis Katharina Wibmer (Violine), Edith Gasteiger (Harfe), Herbert Lindsberger (Viola), Johannes Gasteiger (Kontrabass) und Sandra Hartmann (Gesang).



Tosender Applaus vom Publikum



Bereits bei der Vorstellung um 16 Uhr waren trotz hochsommerlicher Temperaturen viele Familien in den Saal der LMS Kitzbühel gekommen. Das liebevoll inszenierte Familienkonzert wurde mit tosendem Applaus belohnt.



So spannend kann klassische Musik sein. Auch für die Erwachsenen war es ein märchenhaftes Vergnügen! Johanna Monitzer

Bild: Zusammen mit Kitzbüheler Kindern wurde im Rahmen der 41. Kitzbüheler Sommerkonzerte das Märchen „Hänsel und Gretel“ für die ganze Familie inszeniert. Foto: multivisualART