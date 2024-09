Ein klanggewaltiger Auftakt

Mit dem Konzert von MJM Michael Fischer, John Edwards und Mark Sanders startete die Muku Konzertsaison fulminant in den Herbst.



St. Johann | Unwetterbedingt startete die aus Wien angereiste Band eine halbe Stunde später aber dafür umso enthusiastischer in einen Abend voller Klangfarben grenzenloser musikalischer Phantasie. Michael Fischers am Tenorsaxophon, Kontrabassist John Edwards und Mark Sanders am Schlagzeug fügten ihre musikalische Genialität zu einem Feuerwerk des improvisierten Jazz zusammen – nicht nur musikalisch, sondern auch körperlich eine Höchstleistung.



Die Euphorie und tiefe Begeisterung der drei Vollblutmusiker war im ganzen Saal zu spüren und übertrug sich auf das mehr als angetane Publikum.



Ein wahrlich gelungener Auftakt in die Konzertsaison, die mit dem Joe Hertenstein Trio & Ray Anderson am 25. Oktober spannend weitergeht. Mehr Informationen unter www.muku.at Est