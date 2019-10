Ein großer Tag für St. Johann

„Historischer” erster Schultag für die erste Klasse der neuen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Standort St. Johann.



St. Johann | Es war ein großer Tag für den Schulstandort St. Johann und für die Gesundheitsversorgung im Bezirk Kitzbühel: Montag früh starteten die Schülerinnen und Schüler der allerersten St. Johanner Klasse der “Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GukPS) Kufstein – St. Johann” ihre Ausbildung in der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege. 33 junge Damen und zwei junge Männer beginnen ihre Ausbildung vorerst in der Neuen Mittelschule, im Jänner zieht dann die Klasse in die Räumlichkeiten des “Medicubus”, des neu errichteten Schul- und Ausbildungszentrums am Areal des Bezirkskrankenhauses um. Mit den Schülerinnen und Schülern freuen sich GuKPS-Direktorin Claudia Schweiger und Stv. Direktor Standort St. Johann Mario Anthofer mit seinem Lehrkräfte-Team, dass es nach Monaten der Vorbereitung jetzt endlich mit dem Unterricht in St. Johann losgeht.



Anmeldungen möglich



Anmeldungen für die nächsten Angebote der GukPS am Standort St. Johann sind bereits möglich: am 13. Jänner beginnt die Ausbildung zur Heimhilfe, am 2. März jene zur Pflegeassistenz. Anmeldungen und Infos hier: -> LINK

Bild: Jetzt geht’s los! Die 35 Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse freuen sich gemeinsam mit den Lehrkräften über den Schulstart der Pflegeschule am Standort St. Johann. Foto: Ritsch