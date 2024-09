Ein Turnier zu Ehren von Toni Sailer

Am Wochenende lud der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit den Golfclubs Kitzbühel und Rasmushof zum 13. Toni Sailer Golf Memorial.



Kitzbühel | Magisch waren beim 13. Toni Sailer Golf Memorial nicht nur die Naturschauspiele auf den Plätzen der Golfclubs Kitzbühel und Rasmushof, sondern auch viele sportliche Momente, obwohl bei ein paar Golfern die Schläge wie verhext schienen. Doch der Tag avancierte schnell zu dem, wofür heuer 184 Golfer gekommen waren: Freude am Sport im Gedenken an Toni Sailer, Österreichs Jahrhundertsportler, Skilegende und leidenschaftlichen Golfer.



„Man kann nur durch Beständigkeit und Kontinuität Erinnerungen am Leben erhalten“, sagt Signe Reisch angesprochen auf den Antrieb, das Toni Sailer Golf Memorial jedes Jahr gemeinsam mit dem Kitzbüheler Ski Club und dem Golfclub Kitzbühel auf die Beine zu stellen, und ergänzt: „Wir alle wissen, wie schnell man heutzutage in Vergessenheit gerät. Unser Toni darf nie in Vergessenheit geraten.“



Martin Kerscher über seinen Freund: „Toni Sailer hat nicht nur dazu beigetragen, dass es für ihn sportlich gut gelaufen ist. Er hat mit seinen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1956 ganz Österreich wieder Selbstwertgefühl gegeben. Er hat ein ganzes Land mitgerissen.“



Mitreißend war nicht nur sein Fahrstil, auch seine Persönlichkeit. Das bestätigen Freunde, Kollegen und Fans: „Toni Sailer war so geerdet und ist bis heute ein Vorbild. Er hat diese Werte, an denen wir uns alle orientieren sollen, gelebt: demütig im Erfolg, konsequent, begeistert, fleißig – und, das ist zwar kein Wert, aber fesch war er auch“, findet Hubert Neuper. „Auch für die Skilegenden Paul Accola, Jimmy Steiner, Leonhard Stock, Franz Klammer aber etwa auch für Maler Rudolph Pigneter war Toni Sailer zeitlebens ein Vorbild. Unter den Gästen des Einladungsturniers waren auch Bruder Rudi Sailer sowie dessen Sohn Rudi jun. mit seiner Familie und ein überwältigter Florian Sailer, der Sohn von Toni.



Doch was wäre der Sport ohne Ergebnisse? Gewonnen hat das 13. Toni Sailer Golf Memorial das Team Reiter bestehend aus Christoph und Martin Reiter, Maria Rohrer und Christian Heinzel. KA

Bild: Die Organisatoren Michael Huber (K.S.C.), Signe Reisch (Rasmushof), Florian Sailer und Martin Kerscher (Golfclub Kitzbühel). Foto: Alpinguin