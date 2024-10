Ein Stück Geschichte vorgestellt

Die Kunst war sein Metier – Peter Jammernegg hat die Werke des Jochberger Malers und Restaurators Fritz Jünger in einem Buch zusammengefasst.



Jochberg | Drei Jahre Arbeit liegen hinter Ideengeber Peter Jammernegg und Paul Bachmann. Am Freitag war es so weit und die beiden Brüder konnten ihr Werk über den Jochberger Maler, Restaurator und Künstler Fritz Jünger präsentieren. Das Interesse war groß, schließlich handelt es sich bei dem Buch um ein Stück Jochberger Geschichte. „Es ist ein Jubeltag für unsere Gemeinde und es freut mich sehr, dass es geklappt hat, die Werke und Arbeiten von Fritz Jünger für die Zukunft zu sichern“, bringt es Bürgermeister Günter Resch auf den Punkt.



Groß war die Freude natürlich auch bei Peter Jammernegg, den mit dem Restaurator nicht nur eine jahrelange Freundschaft, sondern auch viele gemeinsame berufliche Projekte verbanden. sh

Bild: In Anwesenheit von Familie, Unterstützern und Freunden des Jochberger Künstlers präsentierte Peter Jammernegg unter großem Besucherinteresse im „s‘Amtl“ sein Buch über Fritz Jünger. Foto: Huber