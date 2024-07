Ein Schnösel wird zum Liebhaber

Wer kennt nicht die Komödie „Charleys Tante“ mit Peter Alexander in der Hauptrolle, in welcher er in Frauenkleider schlüpft, um zu begeistern.

Kirchberg | Bestens gelingt dies Josef Höller, der für die Rolle der „falschen Tante“ die perfekte Besetzung ist. Mit viel Witz, fraulichem Auftreten und herbem Charme verkörpert er „Charleys Tante“ hervorragend. Richtig lustig wird es, als sich der Hausmeister in die schöne „Tante“ verliebt und diese umwirbt. Auch die beiden Schwestern aus der Nachbarwohnung punkten mit ihrem Können und sorgen mit ihrer unbekümmerten Art, ihrer exzentrischen Wahl der Kleider und einem kleinen Schwips für viele Lacher. Der ordnungsliebende Mitbewohner von Charley spielt seine Rolle bestens und wandelt sich vom steifen Schnösel in einen lockeren Liebhaber.

So richtig Fahrt nimmt jedoch die Sache erst auf, als die „richtige Tante“ aus New York auf der Bildfläche erscheint. Modisch, mit amerikanischem Akzent und einem überdrehten Auftreten sorgt die „Tante“ so richtig für Wirbel.

Das Rettenstein-Theater bringt mit dem Stück „Charleys Tante reloaded“ ein witziges, spritziges und buntes Spiel auf die Bühne, welches man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ein großes Lob an Christine Pöll, die in diesem Stück Regie führt und für so eine großartige Aufführung sorgt.

Weitere Aufführungstermine: 31. Juli, 7., 14. und 28. August; 4. und 7. September. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der arena365 in Kirchberg.

Bild: Chini, Didi, Celine und Marianne überzeugten in ihren Rollen und sorgten für viel Gelächter unter dem Publikum. Foto: Rettenstein-Theater