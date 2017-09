Ein Meer aus Blumen und Freude

Die buntem Blumenbilder von Tina Hötzendorfer machen gute Laune.



St. Johann | Inspiriert haben sie, wie könnte es anders sein, Blumenwiesen. „Ich habe schon immer gerne Blumen gepflückt. Blumen sind schön und unschuldig“, erklärt Tina Hötzendorfer. Die St. Johanner Künstlerin lud zur Vernissage zu ihren neuesten Bilderserie „Flowers“ in ihre Galerie Rollin‘Art ein.



12-teilige farbenfrohe Bilderserie



Den ganzen Sommer über hat Hötzendorfer an der 12-teiligen Bilderserie gearbeitet. Zu sehen sind farbenprächtige Bilder, die die junge Künstlerin in einem ganz eigenen Stil malt. Für manch einen mögen die Bilder zu naiv sein, die Form- und Farbkompositionen verströmen aber einfach gute Laune. Die Künstlerin entwickelt sich ständig weiter. Nach der international erfolgreichen Glückselefanten-Bilderserie wird sie sich bei ihrem nächsten Kunstprojekt wieder Tieren widmen. „Meine Katzen haben mich inspiriert. Ich werde die nächste Bilderserie wahrscheinlich ihnen widmen“, so Hötzendorfer.



Man darf also auf weitere einzigartigen Interpretationen der jungen Künstlerin gespannt sein.

Johanna Monitzer