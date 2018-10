Ein Löffel voller Geschmack

Heute Abend startete die sechste Staffel von „The Taste“ auf SAT1 und erstmals ist auch eine Köchin aus dem Bezirk Kitzbühel mit dabei. Christina Steindl aus Kirchberg stellt sich der Jury, die aus den Spitzenköchen Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl besteht. Neben der 27-jährigen Tiroler treten weitere 19 Hobby- oder Profilköche an und wollen „The Taste“ gewinnen und damit ein eigenes Kochbuch sowie 50.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.



„Von über 1.000 Köchen, die sich beworben haben, sitzen im Casting die besten 40 Köche. Die Kochreihenfolge ist ausgelost,“ so die Moderatorin Chstine Henning. Für das Koch-Casting bekam jeder Kandidat 50 Euro und kaufte die Zutaten, die er oder sie in 60 Minuten zu einer Kreation auf dem Löffel anrichtete, die überzeugen soll. Die Coaches verkosteten blind und entschieden sich für oder gegen den Kandidaten, bevor sie ihn oder sie kennenlernten. Elisabeth M. Pöll, Foto: SAT1/Benedikt Müller