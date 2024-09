Ein Jubiläum voller Musik

Die Bundesmusikkapelle St. Ulrich feierte im Rahmen ihres traditionellen Herbstfestes ihr beeindruckendes 140-jähriges Bestehen.



St. Ulrich | Der Samstagabend begann feierlich mit dem Einzug der Musikanten und Traditionsvereine in die Pfarrkirche, wo Pfarrer Georges Siyam den Festgottesdienst zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Klängen der Bundesmusikkapelle. Vizebürgermeisterin Katharina Würtl nutzte die Gelegenheit, um den engagierten Mitgliedern der Musikkapelle für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Sie hob besonders hervor, wie wichtig der Verein für das lebendige Dorfleben sei.



Auch eine Delegation aus der deutschen Partnergemeinde Langgöns reiste an, um herzlich zum Jubiläum zu gratulieren. Am Sonntag ging es ebenso feierlich weiter: Die Musikkapelle Maria Alm lockte zahlreiche Besucher zum Frühschoppen. Für den stimmungsvollen Ausklang sorgte anschließend die „WüdaraMusi“. Ein besonderes Highlight war das erstmals ausgetragene „MusiAntnRace“, bei dem die Teilnehmer – oder besser gesagt deren „Quietsche-Enten“ – um attraktive Geldpreise kämpften. rw

Bild: Musikanten, Vereine und Gemeindevertreter beim Einzug. Foto: R. Wörgötter