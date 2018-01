Ein Hotelprojekt im Ortszentrum

Mitten im Herzen von Fieberbrunn ist wie berichtet ein Appartmenthotel geplant: Das Vorhaben nimmt langsam konkrete Gestalt an. Der Bebauungsplan wurde bereits aufgelegt.



Fieberbrunn | Demnächst soll inmitten der Fieberbrunner Dorfstraße ein Appartmenthotel entstehen. Projektant „Kristall Spaces“ ist bereits fleißig auf Investorensuche, einstweilen gehen auch die entsprechenden Voreinreichungen bei der Gemeinde ihren Gang. Der Bebauungsplan für das Objekt wurde aufgelegt, wie Amtsleiter Kaspar Danzl bestätigt. „Die Baugenehmigung ist aber noch nicht erteilt, das muss zuerst noch in den Gemeinderat hinein“, ergänzt Danzl zum aktuellen Stand.



Vor dem Erlassungsbeschluss müssen noch einige Unterlagen beigebracht werden. „Es wird sicher Februar bis März, bis der Erlassungsbeschluss zustande kommt“, schätzt der Amtsleiter.



36 Ferienappartments geplant



In dem geplanten Hotelgebäude in der Dorfstraße sollen 36 Luxusappartements und Maisonette-Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern entstehen. Hinzu kommt ein Wellnessbereich, der rund 270 Quadratmeter umfassen wird.



Dabei sollen künftig Sauna und Dampfbad in verschiedenen Variationen mit Liege- und Relaxflächen für die Entspannung sorgen.



Ebenfalls projektiert sind ein Restaurant mit Bar und „Foodshop“ mit regionalen Produkten. Kristall Spaces stellt überdies einen umfassenden Betreiberservice von All-Suite Resorts in Aussicht.



Konkrete Zahlen, wie hoch die Investitionskosten sind, liegen nicht am Tisch, Schätzungen gehen aber von bis zu 13 Millionen Euro aus.



Die Appartments dienen ausschließlich der touristischen Nutzung, wie von Seiten der Gemeinde einmal mehr betont wird. „Die Investoren haben keinen Rechtsanspruch auf eine eigene Wohnung, das ist vertraglich abgesichert“, präzisiert Kaspar Danzl.

Elisabeth Galehr



Bild: Im Fieberbrunner Ortszentrum ist ein Appartmenthotel mit 36 Einheiten

geplant. Foto: rol.art images