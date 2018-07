Ein Filmvergnügen für alle Sinne

Von 26. Juli bis 5. August verwandelt sich die Alte Gerberei wieder in ein Filmfestivalgelände. Die Besucher erwartet ein sinnlich-sommerliches Filmvergnügen.



St. Johann | Das Team vom Kino Lunaplexx hat auch heuer keine Mühen gescheut und ein besonderes Filmprogramm zusammengestellt. Von 26. Juli bis 5. August heißt es wieder „Film ab!“ am Gelände der Alten Gerberei.



Nach erfolgreichen Jahren in Oberndorf haben sich die Veranstalter aus finanziellen Gründen dazu entschlossen, die Alte Gerberei zu einem Festivalgelände umzufunktionieren - der Kitzbüheler Anzeiger berichtete: Kein Film-Comeback in Sicht – was dem sommerlichen Filmgenuss aber keinen Abbruch tut.



Einstimmung mit Live-Musik im Garten



Die Besucher können sich ab 19.30 Uhr mit kulinarischen Genüssen und Live-Musik auf den Filmabend einstimmen, bevor es um ca. 21 Uhr zum Kinoerlebnis in den wetterfesten Saal geht. „Um unserem Motto ‚Kino unter Sternenhimmel‘ Rechnung zu tragen, haben wir als kleines Highlight im Saal wieder einen Sternenhimmel installiert“, erklärt Hans Oberlechner.



Das eigentliche Highlight sind aber die Filme, die vom Team des Kino Lunaplexx wieder mit größter Sorgfalt ausgesucht wurden. Los geht es am Donnerstag, 26. Juli, mit der österreichischen Tragikomödie „Arthur & Claire“, mit Josef Hader und Hannah Hoekstra. „Dieser Film geht einfach ans Herz“, schwärmt Maria Graf.



Weiter geht es mit einem politischen Film über die Nixon-Affäre. In „Die Verlegerin“ gerät Meryl Streep als Geschäftsführerin der Washington Post in einen Gewissenskonflikt. In eine ganz andere Richtung geht das mehrfach oscarprämierte Fantasy-Märchen „The Shape of Water“, welches in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt wird. „Es ist ein Märchen für Erwachsene, das alles zu bieten hat, was gutes Kino ausmacht“, veranschaulicht Simon Meade. Der erste Filmblock endet am 29. Juli mit dem feinsinnige italienisch-französischen Streifen „Call me by your name“, der von einer jungen Liebe handelt. „Der Film ist wie ein Urlaubsflirt, es knistert“, verrät Maria Graf.



Meisterhafte Komödien



Dass die Franzosen herrliche Komödien auf die Leinwand bringen, beweist der erste Film des zweiten Kinoblocks „Madame“ am 2. August, wo die High-Society gehörig aufs Korn genommen wird. Das Kino Lunaplexx bleibt auch am nächsten Abend in Frankreich. In seinem Regiedebüt porträtiert Etienne Comar den unkonventionellen Künstler und Freigeist „Django“, der von den Nazis verfolgt wird. Danach löst Emily Mortimer alias „Florence Green“ mit ihrem Buchladen in dem Film „Der Buchladen der Florence Green“ eine kleine Kulturrevolution im biederen England der 50er Jahre aus. Zum Abschluss wird der Epos „Das etruskische Lächeln“ gezeigt, wo der unheilbar kranke Schotte Rory zurück zu seiner Familie findet.



Lunaplexx-Epilog auf der Angerer Alm



Das war aber noch nicht alles, denn als Draufgabe gibt es zum zweiten Mal einen Lunaplexx-Epilog mit Kino-Dinner auf der Angerer Alm. „Wir haben wieder nach einem Film gesucht, der auch kulinarisch eine Verbindung aufweist. Heuer wird „Der Wein und der Wind‘ gezeigt“, informiert Hans Oberlechner.



Plätze sind beschränkt



Die Alte Gerberei ist mit 115 Sitzplätzen beschränkt – deshalb frühzeitig Karten sichern. „Auch im letzten Jahr mussten wir wieder einige Besucher abweisen“, erzählt Karin Girkinger. Obwohl eigentlich ist das ja ein Luxus-Problem.

Johanna Monitzer

Bild: Karin Girkinger, Simon Meade, Hans Oberlechner und Maria Graf freuen sich im sommerlichen Garten der Alten Gerberei auf viele Lunaplexx-Besucher. Die heurige Spielsaison lässt keine Wünsche offen. Foto: Monitzer

Daten & Fakten

Kino Lunaplexx im Überblick

St. Johann | Donnerstag, 26. Juli: „Arthur & Claire“(Ö 2018).

Freitag, 27. Juli: „Die Verlegerin“ (USA 2017).

Samstag, 28. Juli: „Shape of Water“ (USA 2017, englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln).

Sonntag, 29. Juli: „Call me by your name“ (IT/FR 2017).

Donnerstag, 2. August: „Madame“ (F 2017).

Freitag, 3. August: „Django – Ein Leben für die Musik“ (F 2017).

Samstag, 4. August: „Der Buchladen der Florence Green“ (D/GB/E 2017).

Sonntag, 5. August: „Das etruskische Lächeln“ (USA 2018).



Lunaplexx-Epilog am Freitag, 10. August, auf der Angerer Alm mit „Der Wein und der Wind“.

Das Festivalgelände im Garten der Alten Gerberei öffnet an Spielabenden ab 19.30 Uhr seine Tore. Die Besucher erwartet Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten sowie eine Tombola . Filmbeginn jeweils ab ca. 21 Uhr. Alle Filme sind ab 16 Jahren. Mehr Infos und Kartenreservierungen (empfohlen!) unter www.muku.at.