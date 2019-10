Ein Buch voller Glückselefanten

Vergangene Woche präsentierte Tina Hötzendorfer ihr erstes Buch. Das „Rollin‘Art- Glücksbuch“ beinhaltet u.a.14 detailreiche Ausmalbilder.



St. Johann | Elefanten sind ihr Metier – die St. Johanner Künstlerin Tina Hötzendorfer malt sie in allen Arten, Variationen und auch Größen. Jetzt gibt es ihre Kunstwerke auch in Buchform.

Vergangene Woche präsentierte die Künstlerin in ihrer Galerie „Rollin‘Art“ in St. Johann ihr neues Werk. „Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mein erstes Buch vorstellen kann. Ich habe sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt“, strahlte Hötzendorfer.

Inspiration für ein bunteres Leben

Die junge St. Johannerin sitzt seit einem Snowboardunfall vor elf Jahren im Rollstuhl und hat sich mit viel Kraft ins Leben zurück gekämpft. Mit der Eröffnung ihrer Galerie hat sie sich schon einen Herzenswunsch erfüllt, mit dem Buch einen weiteren. „In diesem Buch stecken viele persönliche Geschichten. Damit möchte ich zum Nachdenken anregen, inspirieren, motivieren und dein Leben ein bisschen bunter gestalten“, schreibt Hötzendorfer. 14 detailreiche Ausmalbilder mit passenden Texten und Gedanken stehen im Mittelbuch des Werkes, das bei ihr in der Galerie bzw. im Onlineshop erhältlich ist. Es solle eine Mischung aus Tagebuch und Dankbarkeitsbuch für den Besitzer sein, wünscht sie sich. Ein Art Anleitung zum Glücklichsein, so die Künstlerin.



Zur Präsentation waren neben Hötzendorfers Familie, auch viele Freunde und vor allem Wegbegleiter gekommen. Auch Marianne Hengl und Alois Praschberger, beide im Rollstuhl und beide in der Behindertenarbeit engagiert, gratulierten der Künstlerin. Unter den Gästen befand sich natürlich auch Grafikdesigner Jost Winkin, der Tina Hötzendorfer bei der Umsetzung des Buches unterstützt hat. Margret Klausner

Tina Hötzendorfer (Mitte) freut sich mit Marianne Hengl und Grafikdesigner Jost Winkin über das neue „Rollin‘Art -Glücksbuch“, das die Künstlerin als „Anleitung zum Glücklichsein“ sieht. Foto: Klausner