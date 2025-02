Ein Blick in die Reisebüros

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleibt die Urlaubsbuchung über die Tiroler Reisebüros weiter stark gefragt. Während die Tiroler bereit sind, für qualitätsvolle Urlaube mehr Geld in die Hand zu nehmen, erfreuen sich traditionelle Reiseziele weiter großer Beliebtheit.



Innsbruck | Bei der Jahresauftaktpressekonferenz der Tiroler Reisebüros blickte Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros, auf das vergangene Jahr zurück und gab einen optimistischen Ausblick für das Reisejahr 2025. „Nach einer schwierigen Phase, die von der Coronapandemie und massiver Teuerung beeinflusst war, hat das abgelaufene Jahr wieder eindrucksvoll bewiesen, dass die Reiselust der Tirolerinnen und Tiroler nach wie vor ungebrochen ist. Die Menschen im Land sind 2024 im Durchschnitt 19 Tage verreist und haben dabei insgesamt rund 2.400 Euro pro Person in ihren Urlaub investiert“, berichtete Andreas Kröll. Damit geben die Tirolerinnen und Tiroler bundesweit durchschnittlich am meisten Geld für ihren Urlaub aus. Auch wenn das Reisen inflationsbedingt teurer geworden ist, gestaltet sich die Lage in den Tiroler Reisebüros mit zwölf Prozent mehr Vorausbuchung im Vorjahresvergleich derzeit vielversprechend. „Der Wunsch zu reisen bleibt ungebrochen. Dabei achten die Tirolerinnen und Tiroler vor allem darauf, dass die Qualität am Urlaubsziel stimmt. Dafür sind viele auch bereit, etwas mehr Geld auszugeben“, berichtete Kröll weiter.



So geht der Obmann der Tiroler Reisebüros davon aus, dass sich die große Reiselust im Land auch 2025 in einer guten Buchungslage niederschlagen wird. Dabei bleiben traditionelle Reiseziele im Trend. „Der Strandurlaub im Süden ist weiterhin der Klassiker unter den Urlaubsreisen. Viele Tirolerinnen und Tiroler zieht es dafür auch heuer am liebsten nach Italien. Aber auch Kroatien ist als Destination hoch im Kurs.



Nachhaltigkeit und Temperaturen im Fokus

Danach folgen Deutschland, Spanien und Griechenland auf der Liste der beliebtesten Reiseziele“, betonte der Obmann der Tiroler Reisebüros. Bezüglich des Verkehrsmittels bleibt die Reise mit dem eigenen Pkw für etwa 50 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler das bevorzugte Mittel der Wahl. Danach folgen Reisen mit dem Flugzeug, der Bahn oder dem Reisebus.



Die steigenden Temperaturen und deren Einfluss auf klassische Urlaubsdestinationen sorgten in den vergangenen heißen Sommern oft für Diskussionen. In der bereits angelaufenen Vorbuchungszeit scheint das aber kein Faktor für die Tirolerinnen und Tiroler zu sein. Reisen in den Süden und Strandurlaub am Mittelmehr erfreuen sich weiter großer Nachfrage“, berichtet Kröll.



Darüber hinaus achten viele Tiroler Reisende bereits auf die Nachhaltigkeitsbemühungen ihrer Urlaubsdestinationen. Während das Bewusstsein dafür wächst, dass eine intakte Naturkulisse die Umgebung des gewählten Urlaubsziels attraktiver macht, werden freiwillige CO2-Ausgleichsmaßnahmen von den Kunden und Kunden der Tiroler Reisebüros noch selten in Anspruch genommen.



Das Reisebüro bleibt im Trend

Das Reisebüro als kompetente und kundennahe Servicestelle erfreut sich derweil weiter großer Beliebtheit in Tirol. „Die niederschwellige und persönliche Beratung unserer top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die große Stärke unserer Branche“, fasst Kröll zusammen. Ein Beleg dafür: Auch die jüngere, internetaffine Generation zieht es zur Buchung ihres Urlaubs wieder vermehrt in die Tiroler Reisebüros. „Egal ob es um Pauschalreisen, Familienurlaube oder einzelne Nebenleistungen geht, je mehr Details eine Urlaubsbuchung umfasst, desto gefragter ist der Service der Tiroler Reisebüros“, weiß Kröll. KA