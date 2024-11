Ein Blick hinter die Kulissen

Ein Maturaball: Auf den ersten Blick einfach organisiert, selbstverständlich und scheinbar mühelos, aber wie viel Arbeit steckt wirklich dahinter?



Kitzbühel | Am 18. Oktober fand der diesjährige Maturaball der Handelsakademie Kitzbühel in der arena365 in Kirchberg statt. Um überhaupt eine solch große Veranstaltung planen zu können, muss sich ein Team aus den beiden Maturaklassen zusammenfinden – das sogenannte Ballkomitee. Es ist für die gesamte Organisation verantwortlich und findet meist schnell heraus, welche großen Aufgaben dies mit sich bringt. Man muss sich zum Beispiel selbst um die Finanzierung kümmern und eigenständig Sponsoren um Unterstützung anfragen. Das Budget wurde heuer zusätzlich durch den Vertrieb von Maturazeitungen und einem Kuchenverkauf gesichert. Somit konnten die größten Kostenpunkte – wie die Saalmiete, die Band und die eigene Bar gedeckt werden.



Teamwork makes the Dreamwork

Trotz so mancher Herausforderungen verlief der Abend erfolgreich, insbesondere der Eröffnungstanz und die Mitternachtseinlage ließen das Publikum staunen.



Obwohl die Aufräumarbeiten nach dem Ball teilweise stockten und es am Ballabend wegen unklarer Aufgabenverteilung kleine organisatorische Schwierigkeiten gab, konnten diese aber im Team gelöst werden. Der Maturaball bot eine besondere Möglichkeit, die Erfolge der Schulzeit gemeinsam mit Familie und Freunden zu feiern, wobei das Tanzen mit Lehrern als besonderes Highlight hervorgehoben wurde.



Rundum zufrieden

Das Feedback von Lehrern, Eltern und Mitschülern war äußerst positiv, die Erwartungen an den Ball wurden erfüllt oder sogar übertroffen.

Eine frühzeitige und intensive Planung sowie die kooperative Zusammenarbeit waren entscheidend, um den Abend erfolgreich zu gestalten. Nach dem Ball fand noch eine Aftershowparty in Kitzbühel statt, welche den Abend abrundete. Haho & Vitz

Bild: Der Eröffnungstanz der Maturanten begeisterte das Publikum.Foto: Gideon Egger