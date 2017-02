Ein Bergmann als Maler

Das Museum Kitzbühel präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang das malerische Werk des Kitzbüheler Bergbauverwalters Michael Hofer.



Kitzbühel | Vor und neben seiner Berufslaufbahn hat sich Michael Hofer, beginnend mit einem Studium an der Akademie in München, der Malerei verschrieben. In seinen Zeichnungen hält er seine Berufswelt fest – die Anlage von Skizzen diverser Einrichtungen oder von „Grubenmustern“ war Erfordernis eines Bergverwalters. Als Zeichner und als Maler widmet er sich darüber hinaus der Natur und dem Mensch in der Natur. Seine Naturstudien und Ansichten von Dörfern und Städten, in denen er arbeitet, die er bereist oder als Pionier des aufkommenden Alpinismus erwandert, sind detailgetreue Wiedergaben seiner Lebenswelt.



Die Ausstellung wird am 17. Februar eröffnet



Das zeichnerische und malerische Werk Hofers stellt sich so gesehen als Spiegel insbesondere der Stadt und der Region Kitzbühel sowie des Landes Salzburgs dar. Zu dem im Rückgang begriffenen Bergbau und der althergebrachten Landwirtschaft gesellt sich die Entdeckung und Erschließung der Natur, die zum Aufkommen des damals noch völlig neuen Erwerbszweigs Tourismus führt.



Bild: „Kitzbühel gegen Nordwesten“ von Michael Hofer (um 1870). Foto: Lazzari