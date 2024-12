Ehrung für fleißigste Musikanten

In der Pfarrkirche Reith fand vor Kurzem der traditionelle musikalische Jahresabschluss der Musikkapelle Reith statt.



Reith | Unter der Leitung von Kapellmeister Bernhard Rabanser gestalteten die Musiker die Cäcilienfestmesse in der gut besuchten Kirche und sorgten für einen feierlichen Rahmen. Wie jedes Jahr war der Eintritt frei, und die gesammelten Spenden kommen einem karitativen Zweck zugute.



Im Anschluss an die Messe wurde bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und ein neuer Ausschuss gewählt, der sich wie folgt zusammen setzt:



Obmann Michael Jöchl, Obmann-Stv. Hansjörg Hölzl, Kapellmeister Bernhard Rabanser, Kapellmeister-Stv. Christoph Opperer, Stabführer Manuel Krabichler, Kassier Hannes Filzer, Kassier-Stv. Manuel Krabichler, Schriftführer Alexander Pointner, Schriftführer-Stv. Margarethe Jöchl, Bekleidungswärtinnen Christiane und Lena Hagleitner. Jugendreferentin: Anna Maria Hechenblaickner, Jugendreferentin-Stv. Valentin Raffler, Notenwart Christoph Opperer, Geschenkewart Anna Maria Hechenblaickner, Margarethe Jöchl und Christoph Opperer, Wirt Bernhard Rabanser, Beiräte Simon Opperer, Maximilian Höck und Philipp Aufschnaiter, Kassaprüfer Bernhard Geisler und Matthias Reiter.



Auch die „fleißigsten“ Musikanten wurden im Rahmen der Versammlung ausgezeichnet: Manfred Jöchl erhielt wie im Vorjahr den Wanderpokal in der Kategorie der Erwachsenen, während Michael Aufschnaiter in der Kategorie unter 18 Jahren geehrt wurde. KA

Bild: Der Ausschuss der Musikkapelle Reith freut sich auf ein Wiedersehen beim Frühjahrskonzert am 26. April 2025. Foto: MK