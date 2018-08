Ehrenmitgliedschaften verliehen

Mit Ehrungen für außergewöhnliches Engagement und kameradschaftliches Miteinander wurde in Waidring am Hohen Frautag langjährigen Vereinsmitgliedern gedankt.



Waidring | Nach dem feierlichen Gottesdienst mit traditioneller Blumen- und Kräuterweihe gedachte der 1. Veteranenverein Waidring mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal aller vermissten und gefallenen Kameraden. Auch heuer konnten die Vereinsführungen wieder hohe Auszeichnungen verleihen.



Höchste interne Auszeichnung der Feuerwehr



Peter Köck erhielt mit der Ehrenmitgliedschaft die höchste interne Auszeichnung der Feuerwehr Waidring. Der Hauptverwalter ist seit 1975 aktives Feuerwehrmitglied und Träger hoher Auszeichnungen von Seiten des Bezirks- und Landesverbandes. In seiner Laudatio verwies Martin Schreder auf die zahlreichen Funktionen des Geehrten, der seit Jänner 1975 aktives Feuerwehrmitglied ist. Besonders verdient gemacht hat sich Köck während seiner 31-jährigen Schriftführertätigkeit mit der Gestaltung der Chronik zum 100-Jahr-Jubiläum, mit dem Skriptum und umfassenden Recherchen für das Waidringer Gemeindebuch und zuletzt 2017 mit der Erstellung der Festschrift „125 Jahre Feuerwehr Waidring“ inklusive der ganzjährigen Ausstellung im Kulturfenster.



Ehrenmitgliedschaft bei den Schützen



Auch die Schützenkompanie dankte Peter Achrainer für seinen besonderen Einsatz mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Der gebürtige Westendorfer, der im Frühjahr nach 40 Jahren aus der Kompanie austrat, engagierte sich viele Jahre im Vorstand und wurde für seine vorbildliche Einstellung und eine makellose Ausrückungsbilanz gelobt.



Im Rahmen des Festaktes erfolgte auch die Angelobung der Marketenderinnen Vera Danzl und Milena Fernsebner sowie der Jungschützen Virgil Jäger, Hannes Steiner und Alexander Brandtner.



Verdienstmedaille in Silber



Der Veteranenverein ehrte Christian Diechtler und Sebastian Horngacher mit der Verdienstmedaille in Silber für zehn Jahre.



Eine schneidige Ehrensalve der Jakob-Stainer-Schützenkompanie unter dem Kommando von Oberleutnant Sigi Kals beschloss den traditionellen Festakt, im Anschluss lud die Musikkapelle zum Festkonzert und der Veteranenverein sorgte für Speis und Trank. rw



Bild: Hohe Auszeichnung der Feuerwehr Waidring: Kommandant Michael Seibl, Bezirksinspektor Bernhard Geisler, Ehrenmitglied Peter Köck, Kommandant-Stv. Alexander Foidl, Bürgermeister Georg Hochfilzer, Schriftführer Martin Schreder (v.l.). Foto: Wörgötter