Ehrenmitglied der Kaiserjäger

Dipl. Restaurator Hermann Mayr zum Ehrenmitglied des Tiroler Kaiserjägerbundes Kitzbühel ernannt.



Kitzbühel | Bei der 78. Jahreshauptversammlung des Tiroler Kaiserjägerbundes Kitzbühel am 10. Dezember 2016 wurde Hermann Mayr in Würdigung seiner Verdienste für die Kaiserjäger von der Vollversammlung einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.



Hermann Mayr, der in Kürze seinen 90. Geburtstag feiert, ist seit dem Jahre 1987 Mitglied. Sein Können als Diplomrestaurator ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Auch in den Räumlichkeiten der Kaiserjäger finden sich viele Zeichen seines Könnens.



Weil es Kamerad Hermann Mayr aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war bei der Jahreshauptversammlung die Ehrung entgegen zu nehmen, wurde dies am 30. Dezember nachgeholt. Die Kaiserjäger besuchten ihn zu Hause und Obmann Leo Moser überreichte die Ehrenurkunde, die Hermann sichtlich erfreut entgegen nahm.

Bild: Obmann Leo Moser, Ehrenmitglied Hermann Mayr, Werner Pischl, Fred Süßbier, Ernst Stolz und Roman Pischl. Foto: Fred Süßbier